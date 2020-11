vor 2 Min.

Wasserwacht in Steppach: Investor gewährt Mietern wohl Aufschub

Das Rota-Druck-Areal in Steppach wird wohl nicht so schnell bebaut.

Plus Monatelang ist die Wasserwacht Steppach auf der Suche nach neuen Räumen, da am Standort Wohnungen entstehen sollen. Nun gibt es eine gute Nachricht.

Von Angela David

Statt der Firma Rota Druck sollten nach Schließung des Betriebs in der Flurstraße neue Wohnhäuser entstehen. Die Eigentümer planten mehrere mehrstöckige Häuser mit bis zu 50 Wohnungen neben dem Malteser Begegnungshaus. Das wollte der Stadtrat auf keinen Fall. Nun stand das Thema wieder auf der Tagesordnung des Planungsausschusses. Ergebnis der Debatte ist: Die Stadträte stellen sich an dieser Stelle Einfamilienhäuser vor.

Wasserwacht Steppach: Neuer Eigentümer reagiert gelassen

Am Rande der jüngsten Stadtratssitzung sagte Bürgermeister Richard Greiner nun auf Nachfrage von Stadtrat Bernhard Hannemann (FW), der neue Eigentümer des Areals habe mit Gelassenheit auf die Nachricht reagiert, dass sich das Grundstück noch nicht so bald bebauen lasse, da erst noch ein Bebauungsplan aufgestellt werde. Daher habe der Investor laut Greiner auch Zustimmung signalisiert, dass die Wasserwacht als Mieter doch noch länger die Räume nutzen könnte. Das Problem, neue Räumlichkeiten zu finden, sei also nicht mehr so dringlich.

