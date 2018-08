vor 1 Min.

Wasserwerk stattet „Herzkammer“ neu aus

Die Sanierungsarbeiten in Reichertshofen sind abgeschlossen. Mit den neuen Pumpen lässt sich in Zukunft viel Energie sparen. Ein Tag der offenen Tür informiert.

Die umfangreichen Baumaßnahmen am Wasserwerk des Zweckverbands Stauden-Wasserversorgung sind beendet. Deshalb veranstaltet der Zweckverband Stauden-Wasserversorgung am Samstag, 8. September, am Verbandssitz in Reichertshofen einen Tag der offenen Tür. Von 10 bis 17 Uhr sind die Tore des Wasserwerkes an der Waldstraße für interessierte Besucher geöffnet.

Im Mittelpunkt des Interesses wird beim Tag der offenen Tür wohl das Maschinenhaus stehen. Seine Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik (ESMR )wurde in den zurückliegenden Monaten komplett erneuert und auf den neuesten technischen Stand gebracht. In der „Herzkammer“ des Wasserwerkes wurden – bei laufendem Betrieb – die drei Hauptreinwasserpumpen erneuert, die über 40 Jahre lang im Dauereinsatz waren. Die drei Wassermeister bieten den ganzen Tag Führungen im Maschinenhaus an.

Technik für die nächsten Jahrzehnte fit gemacht

Schon wenige Wochen nach Inbetriebnahme der neuen Pumpen zeichne sich eine rund 15-prozentige Energieeinsparung ab, freut sich Werkleiter Armin Drexl. Die Kosten für die Ertüchtigungsmaßnahmen beziffert er mit rund 700000 Euro. „Dieses Geld ist sinnvoll und nachhaltig investiert. Mit der neuen ESMR haben wir unser Wasserwerk nach dem allerneuesten Stand heutiger Wassertechnik für die nächsten Jahrzehnte fit gemacht!“

Erst im vergangenen Jahr feierte der Zweckverband sein 50-jähriges Bestehen. 1967 hatten sich sieben kleine Staudengemeinden zum Wasser-Zweckverband zusammengeschlossen. Ihre eigenen lokalen Wasserversorgungen waren zunehmend veraltet, störanfällig und genügten nicht mehr den hygienischen Standards. Heute beziehen 21 Städte und Gemeinden im Drei-Landkreise-Eck Augsburg-Günzburg-Unterallgäu Staudenwasser.

Im Betriebsgebäude ist die aufwendig gestaltete Ausstellung „Wasser ist Leben“ zu sehen, während im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes am laufenden Band der neue Imagefilm des Staudenwasser-Zweckverbandes gezeigt wird. Auch der komplette Fuhrpark und alles Zubehör rund um die Wasserinstallation werden gezeigt: vom Hydranten über Hausanschlüsse bis hin zur digitalen Wasseruhr. Auch an das leibliche Wohl der Besucher wird natürlich gedacht: Für die Verpflegung der Gäste wurde ein Cateringteam engagiert. (wkl)

