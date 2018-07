vor 51 Min.

Wechsel an den Schulen im Augsburger Land

Drei Schulleiter gehen in den Ruhestand. Auch in Emersacker und Kutzenhausen gibt es eine Veränderung.

Mehrere Wechsel gibt es an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Augsburg: Zwei Rektorinnen und ein Rektor gehen in den Ruhestand, sie wurden von Landrat Martin Sailer bereits offiziell verabschiedet. Er lobte dabei ihren jahrelangen Einsatz, der weit über das geforderte Maß hinaus gegangen sei.

Brigitte Bleimeir unterrichtete drei Jahre lang an einer deutschen Schule in New York, bevor sie 2005 Schulleiterin an der Grundschule Königsbrunn-Nord wurde. 2011 erfolgte die Versetzung als Rektorin an die Grundschule Königsbrunn-Süd. In ihren letzten beiden Dienstjahren beschäftigte sie vor allem der Umbau der Schule. Momentan wird noch der Umzug der kompletten Schule in ein Ausweichgebäude gestemmt. Die Nachfolge tritt die ehemalige Konrektorin, Elisabeth Gaigl, an.

Nach Stationen in Marktoberdorf und Lengenwang verschlug es Angelika Ruisinger 1991 an die Volksschule Thierhaupten. Neun Jahre später wechselte sie zur Volksschule Meitingen, wo sie zur Konrektorin für die Grundschule ernannt wurde. Seit 2002 war sie an der Grundschule Nordendorf als Rektorin tätig, nun ist auch sie in den Ruhestand verabschiedet worden. Ihr Nachfolger steht fest: Klaus Katzenschwanz – im laufenden Schuljahr noch Schulleiter an der Grundschule Herbertshofen – wechselt nach Nordendorf und tritt dort die Schulleitung an. Die Grundschule Herbertshofen wiederum sucht aktuell im Schulanzeiger nach einer Nachfolge, teilt das Schulamt für den Landkreis Augsburg mit.

Michael Baur ist tief mit der Grund- und Hauptschule Langweid verbunden. Bereits vor 37 Jahren fing er dort als Lehrer an, wurde 1997 zum Zweiten Konrektor, 1999 zum Ersten Konrektor und schließlich 2004 zum Rektor ernannt. Nun tritt er in die Freistellungsphase der Altersteilzeit und anschließend in den Ruhestand ein. Seine Nachfolgerin ist in Langweid keine Unbekannte: Gabriele Ott, bislang Konrektorin, hat ihr neues Amt bereits angetreten.

In Kutzenhausen ist Heinz Kollarsch bereits vor einem halben Jahr aus dem Schuldienst ausgeschieden. Ab dem kommenden Schuljahr übernimmt nun Helen Stroh-Streicher seine Nachfolge. Zuvor war sie im Landkreis Günzburg tätig.

Und dann gibt es noch einen Wechsel der Schulleitung, der nicht mit einem Ruhestand verbunden ist: Maria Stein, die ehemalige Schulleiterin der Grundschule Emersacker, wechselte an die Akademie für Lehrerfortbildung nach Dillingen. Ihre Nachfolge tritt Ute Fendt an. (AL/jah)

Themen Folgen