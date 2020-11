17:10 Uhr

Wechselbad der Gefühle für Amerikaner im Landkreis Augsburg

Plus Trump oder Biden - wer nächster Präsident in den USA wird, ist noch immer offen. Was sagen Amerikaner aus dem Augsburger Land zu dieser spannenden Wahl?

Es geht eng zu bei den Wahlen in den USA: Die Entscheidung, ob Donald Trump Präsident bleibt oder Joe Biden das Amt übernimmt, ist am Donnerstag noch immer nicht endgültig gefallen. Der Herausforderer hat gewaltig aufgeholt, und es sieht so aus, als ob Trump, der zunächst vorne lag und sich bereits selbst zum Sieger erklärt hat, nach vier Jahren das Weiße Haus verlassen müsste. Wir haben darüber mit Amerikanern, die im Landkreis Augsburg wohnen, und aus dem Landkreis stammenden Bürgern, die in Amerika leben, gesprochen.

William McRae kommt aus Texas - einem der Staaten, in denen es knapp zuging. Der ehemalige US-Soldat, der 1985 nach Augsburg kam und hier seine Frau kennengelernt hatte, hat für den Herausforderer Joe Biden gestimmt. Der IT-Spezialist, der in Königsbrunn lebt und fünf Kinder hat, hat seine Stimme per Briefwahl abgegeben: "Ich wollte nicht denselben Fehler wie 2016 machen, wo ich gedacht habe, Trump wird bestimmt nicht gewählt. Diesmal habe ich auch meine Kinder, von denen vier die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen, animiert, ihre Stimme abzugeben. Ich wollte alles tun, um weitere vier Jahre Trump zu verhindern." Trotzdem zeigt er sich enttäuscht: Trump hat nicht nur in Texas gewonnen, er hat auch insgesamt deutlich besser abgeschnitten, als McRae erwartet hatte: "Ich bin fast vom Glauben abgefallen. Donald Trump hat so viel kaputt- gemacht."

Trump-Fans sehen die Stimmung anders

Ganz anders die Reaktion von Tommy Swigart, Managing Director der Firma Kinova in Schwabmühlhausen. "Das ist doch cool, dass es so eng ist. Ich bin Trump-Anhänger und habe immer daran geglaubt, dass er eine Chance hat", sagt Swigart, der ebenfalls mit der US-Armee nach Augsburg kam und mit einer Deutschen verheiratet ist. In Deutschland seien die Medienberichte extrem gegen Trump, in den USA sei die Stimmung anders: "Die Mehrzahl der normalen Leute ist begeistert von dem, was er macht. Das gute Ergebnis, das er erreicht hat, zeigt, dass viele Menschen immer noch sehr unzufrieden mit dem politischen Establishment sind." Swigart, der aus Pennsylvania stammt, hat per Briefwahl abgestimmt. Seine Prognose lautete: "Es wird extrem eng. Ich hoffe für Trump, glaube aber, dass er knapp verlieren wird."

Christine Munger hofft auf ein Ende der Präsidentschaft von Donald Trump. Bild: Claudia Deeney

Christine Munger aus Königsbrunn zeigte sich fassungslos: "Kaum zu glauben, dass das so eng ist, ich verstehe das einfach nicht nach vier Jahren Trump." Die Sängerin und Englisch-Dozentin an der Volkshochschule, die seit 1999 in Deutschland lebt, hat sehr gehofft, dass die Menschen in ihrem Heimatstaat Wisconsin das Richtige machten und Biden die Wahl doch noch gewinnen würde.

Vergebliches Warten auf die "Blaue Welle"

Ludwig Decke in Madison, Wisconsin, ist "ein bisschen deprimiert", dass die "blue wave", also der klare Sieg der Demokraten in allen Instanzen, ausgeblieben ist. Zwei Lehren aus der Wahl sind für Decke, der aus Zusmarshausen kommt und seinen Doktor in Geschichte im umkämpften Bundesstaat Wisconsin macht, besonders schockierend: Erstens, "dass fast die Hälfte der Amerikaner kein Problem mit einem rassistischen Präsidenten haben, der für eine Viertelmillion Corona-Tote verantwortlich ist". Zweitens habe Trumps Verhalten nach der Wahl die antidemokratische Einstellung des Präsidenten noch einmal deutlich gemacht. Schon am Wahlabend erklärte sich Trump zum Sieger und forderte, mit der Auszählung der Stimmen aufzuhören.

Trumps forsches Auftreten hat Anhänger

"Er hat dazu natürlich kein Recht. Das ist gegen die Verfassung", sagt Terry Russel aus Indiana, der vier Jahre in Biburg gelebt hat, zum Auftritt des Präsidenten, "allerdings ist das halt sein Stil." Trump habe auch durch dieses forsche Auftreten viele Menschen auf seine Seite gezogen, unter anderem Teile der Latino-Bevölkerung in Florida, sagt der 76-Jährige. Er selbst ist mit den Aussagen des Präsidenten aber nicht einverstanden, obwohl er Trump gewählt hat. Seine größte Sorge ist nicht der Kandidat Joe Biden selbst, sondern Kamala Harris, Bidens Vize. Die einstige schwarze Senatorin gilt in den Augen vieler Republikaner als sehr links. Sie würde die Präsidentschaft in dem Fall übernehmen, dass Joe Biden, der bald 78 Jahre alt wird, sein Amt nicht mehr ausüben könnte.

