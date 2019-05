Weg zu Bus und Bahn ist zu weit: Schlechte Noten für den Nahverkehr

Plus Bei einem bundesweiten Nahverkehr-Vergleich landet der Landkreis Augsburg unter den schlechtesten 100 Regionen. Wir zeigen, wo die Probleme liegen.

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Augsburg ist unterentwickelt. Das geht aus einer bundesweiten Studie hervor, die das gemeinnützige Verkehrsbündnis „Allianz pro Schiene“ veröffentlicht hat. Nur 77,52 Prozent der Menschen in der Region erreichen eine Haltestelle in ausreichender Nähe.

Im bundesweiten Schnitt bedeutet das Platz 306 (von 401). Für das Prädikat „ausreichend“ gelten zwei vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) empfohlene Messwerte: höchstens 600 Meter Luftlinie zwischen dem Wohnort und einer Bus- oder Bahnhaltestelle beziehungsweise maximal 1,2 Kilometer bis zum nächsten Bahnhof.

Dieser muss wenigstens 20 Abfahrten am Tag ermöglichen. „Klimaschutz geht nur mit einer Verkehrswende. Die Menschen in Schwaben wünschen sich Alternativen zum Auto. Deshalb brauchen wir ein flächendeckendes Angebot von Bus und Bahn. Gerade für Kinder und ältere Menschen sind öffentliche Verkehrsmittel die einzige Möglichkeit der Mobilität. Das schlechte Abschneiden unseres Landkreises tut mir weh, ich nehme es aber als Aufforderung, weiter auf einen Ausbau des ÖPNV zu pochen“, kommentierte der grüne Landtagsabgeordnete Maximilian Deisenhofer.

Zahl der Autos wächst weiter

Derzeit aber geht es in die andere Richtung. Nach der aktuellen Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes hat der Kraftfahrzeugbestand im Augsburger Land einen neuen Höchststand erreicht. Von mehr als 205000 zugelassenen Fahrzeugen im Kreis waren Anfang 2019 exakt 162408 Autos, noch einmal 3500 mehr als im Vorjahr. Zwei Drittel davon sind Benziner, ein knappes Drittel Diesel. Die knapp 1700 Elektroautos und Hybriden im Kreis spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Damit die Verkehrswende zumindest bei den Öffentlichen ins Rollen kommt, gilt der Preis als ein Schlüssel. Weitgehend unstrittig in der Kreispolitik ist, dass die Tarifreform von 2018 im Verkehrsverbund AVV nachgebessert werden muss. Für Anfang 2020 sind Beschlüsse geplant. Knackpunkt ist das Geld.

Sind 20 Millionen Euro nicht genug?

Rund 20 Millionen Euro an Defizitausgleich kommt jährlich von Stadt und Landkreis Augsburg sowie den Landkreisen Dillingen und Aichach-Friedberg. Sie können künftig auf mehr Unterstützung vom Freistaat hoffen, weil die CSU/FW-Koalition innerhalb von zehn Jahren ein 365-Euro-Jahres-Ticket im Freistaat einführen will. Wie das umgesetzt werden soll, ist aber offen, viele Details gelten als kniffelig.

Für Schüler und Studenten soll das Ticket aber schon in diesem Herbst eingeführt werden – ebenso für Gersthofer. Dort wird die Stadt auf eigene Rechnung aktiv und will laut Stadtratsbeschluss AVV-Abos subventionieren.

Noch wesentlich langwieriger sind jedoch die Versuche, die Zustände an den Bahnstrecken zu verbessern. Zähneknirschend verfolgen Politiker aus dem Landkreis, wie der geplante Ausbau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Dinkelscherben zur endlosen Hängepartie zu werden droht, weil die Bahn erst in einigen Jahren bekannt geben will, wo und wie sie sich den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm vorstellt.

Nicht einmal Verbesserungen an Bushaltestellen wollen reibungslos gelingen. Ein seit einigen Jahren laufendes Förderprogramm des Landkreises verpufft weitgehend wirkungslos. Dabei hatte bei einer Erhebung Mitte des Jahrzehnts rund die Hälfte der 1000 Haltestellen im Kreis nicht einmal ein Dach.

Start der Staudenbahn verschoben

Wenigstens die Staudenbahn fährt wieder: Kommenden Sonntag nimmt sie den Ausflugsverkehr auf. Die Reaktivierung des regelmäßigen Personennahverkehrs auf der 13 Kilometer langen Strecke zwischen Gessertshausen und Langenneufnach war ursprünglich einmal für dieses Jahr vorgesehen. Jetzt steht Dezember 2022 im Fahrplan.