vor 3 Min.

Wegen Baustellen fahren die Busse auf Umwegen

Ab Montag ist auf einigen Linien im westlichen Landkreis Augsburg Geduld gefragt. Hier ein Überblick

Straßenbaustellen in Neusäß, bei Rommelsried und in Siegertshofen führen in den nächsten Tagen zu weiteren Behinderungen im Busverkehr. Darauf weist der Verkehrsverbund AVV hin.

Wegen einer weiteren Vollsperrung der Kreuzung am Schmutterpark in Neusäß vom 24. August bis voraussichtlich 3. September, 7 Uhr, kommt es auf den AVV-Regionalbuslinien 500, 501, 503, 512 und 513 sowie der GVG-Linie 27 erneut zu Fahrplanänderungen. Die Umleitung und die Änderungen der Haltestellen werden analog zur Sperrung Anfang August umgesetzt.

Da die AVV-Regionalbuslinien 500 und 501 die Haltestelle „Neusäß, Schmutterpark“ nicht anfahren können, wird in der Karlsbaderstraße (Ecke Georg-Odemer-Straße) eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Ebenso kann die Haltestelle „Neusäß, Am Eichenwald“ in Fahrtrichtung Titania nicht angefahren werden. Hier wird eine Ersatzhaltestelle für die AVV-Regionalbuslinien 500 und 501 kurz nach dem Kreuzungsbereich Lohwaldstraße/Gutenbergstraße in der Lohwaldstraße eingerichtet.

Die AVV-Regionalbuslinien 503, 512, 513 und die GVG-Linie 27 fahren weiterhin die Haltestelle „Neusäß, Am Eichenwald“ an. Die Fahrgäste werden jedoch gebeten, für die AVV-Regionalbuslinien 500 und 501 den Baustellenfahrplan zu beachten, der für diese Linien wegen einer zeitgleich stattfindenden Baumaßnahme in Adelsried gilt.

Für die AVV-Regionalbuslinien 503, 512 und die GVG-Linie 27 wird zudem eine Ersatzhaltestelle „Schmutterpark“ auf Höhe der Lohwaldstraße 61 (Höhe Einmündung Siemensstraße) in Fahrtrichtung Westheim und eine weitere in Fahrtrichtung Titania in der Daimlerstraße, Höhe Einmündung zur Benzstraße, eingerichtet.

Die AVV-Regionalbuslinie 513 fährt in Richtung Schlipsheim ebenfalls die Ersatzhaltestelle „Schmutterpark“ in der Lohwaldstraße Höhe Hausnummer 61 (Einmündung Siemensstraße) an. In Fahrtrichtung Emmauskirche muss die Haltestelle „Schmutterpark“ ersatzlos entfallen. Die Haltestelle „Adalbert-Stifter-Straße“ muss in beiden Richtungen ebenfalls ersatzlos entfallen.

Durch die weiträumige Umleitung zwischen Westheim und Neusäß ist für die AVV-Regionalbuslinien 503 und 513 mit Verspätungen zu rechnen.

Am Montag, 24. August, startet die zweite Bauphase der Sanierung der Kreisstraße A1 zwischen Rommelsried und Agawang. Diese wird voraussichtlich bis zum 7. September 2020 dauern. Die AVV-Regionalbuslinie 507 kann während dieses Zeitraums die Haltestelle „Agawang, Kirche“ nicht anfahren. In der Weiherstraße bei den Hausnummern 1 und 2 wird beidseitig eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestellen „Unternefsried“, „Rommelsried“ und „Biburg, Schlößle“ müssen entfallen. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Ersatzhaltestelle „Agawang, Kirche“ in der Weiherstraße oder die Haltestelle „Biburg, Post“ auszuweichen. Auf der AVV-Regionalbuslinie 506 muss die Haltestelle „Rommelsried“ ersatzlos entfallen.

Zum Abschluss der Baumaßnahme in Siegertshofen kommt es vom 26. August bis voraussichtlich 4. September 2020 zu einer Vollsperrung. Der Baustellenfahrplan der AVV-Regionalbuslinien 606 und 607 muss deshalb entsprechend angepasst werden. Die Haltestellen „Siegertshofen“, „Tronetshofen“ und „Willmatshofen“ können nicht angefahren werden und entfallen ersatzlos. Der geänderte Fahrplan ist über die Fahrplanauskunft abrufbar. Ab 7. September werden alle Haltestellen wieder fahrplanmäßig angefahren. (AZ)

