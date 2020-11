06:30 Uhr

Wegen Corona: Bürgerversammlungen in Dinkelscherben und Fischach abgesagt

In Dinkelscherben und Fischach gibt es nun doch keine Bürgerversammlungen. Welche Gründe es dafür gibt und welche Alternativen die Bewohner nun haben.

Der Markt Fischach hat nun doch die für Dienstag, 10. November, geplante Bürgerversammlung abgesagt. Bürgermeister Peter Ziegelmeier nennt dafür zwei Gründe.

Zum einen machen ihm die stetig steigenden Zahlen von Corona-Infizierten im Landkreis sorgen. „Zum anderen hatten sich bis Mittwoch auch erst zwei Personen angemeldet“, so der Bürgermeister. Statt der zunächst geplanten Veranstaltung in der Staudenlandhalle soll nun auch in Fischach das „Neusässer Modell“ ausprobiert werden. Dazu soll im Amtsblatt der Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters veröffentlicht werden. Zudem stehe er, nach Anmeldung, für Einzelgespräche im Rathaus weiterhin zur Verfügung.

Öffentliche Veranstaltungen stehen im Gegensatz zu den Corona-Maßnahmen

Auf die Bürgerversammlung verzichtet in aktuellen Situation auch Bürgermeister Edgar Kalb aus Dinkelscherben. „In Zeiten von (Teil-)Lockdowns und vielen Kontaktbeschränkungen stehen öffentliche Versammlungen im Widerspruch zu den fast täglichen Appellen von Bundeskanzlerin und Ministerpräsident“ sagt er. Weiterhin werde er über das Amtsblatt über alle wichtigen Aktivitäten und Projekte der Gemeinde informieren und stehe für Einzelgespräche nach Anmeldung zur Verfügung. (jah)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen