vor 21 Min.

Wegen Corona-Regeln: Schubserei in Langweider Supermarkt

Wegen eines Verstoßes gegen die Hygieneregeln sind am Montag ein 53-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau in einem Supermarkt an der Karwendelstraße aneinandergeraten.

Ein Mann will in Langweid in einen Supermarkt, hält sich aber nicht an die Corona-Regeln. Eine Frau weist ihn darauf hin - daraufhin geht der Mann auf sie los.

Wegen eines Verstoßes gegen die Hygieneregeln sind am Montag ein 53-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau in einem Supermarkt an der Karwendelstraße in Langweid aneinandergeraten. Der Kunde wollte laut Polizei gegen 16.50 Uhr den Discounter betreten und missachtete die wegen Corona geltenden Schutzbestimmungen.

Die junge Frau, die als Einlasskontrolleurin arbeitete, wies den Mann auf die Hygieneregeln hin. Dies interessierte den 53-Jährigen jedoch nicht. Er stieß die 22-Jährige zur Seite und betrat den Laden. Daraufhin lief ihm die Frau nach. Im Geschäft schubste der Kunde die 22-jährige erneut, sodass sie zu Boden fiel. Durch die Stöße erlitt sie Schmerzen. Den 53-jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. (thia)

