Wegen Corona finden an Schulen keine Veranstaltungen mehr statt

An den Schulen im Landkreis, wie hier im Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf, dürfen gerade keine außerschulischen Veranstaltungen stattfinden.

Plus An den Schulen im Augsburger Land darf nur noch Unterricht abgehalten werden. Ein Grund ist die Corona-Vorsorge. Es gibt aber auch Ärger um Mietgebühren.

Von Jana Tallevi

Aus Sorge um Ansteckungen dürfen an den staatlichen Schulen im Landkreis keine außerschulischen Veranstaltungen mehr stattfinden. Das hat Landrat Martin Sailer jetzt im Ausschuss für Bildung, Schulen und Kultur deutlich gemacht. Im letzten Moment abgesagt werden mussten bereits ein Infoabend zur geplanten Fahrradstraße im Schmuttertal-Ggymnasium in Diedorf sowie eine Veranstaltung von ZusKultur in der Aula der Realschule Zusmarshausen.

Ein Musikverein sollte für Konzert 400 Euro Miete zahlen

Auf der Sitzung des Ausschusses wurde beschlossen, die Mietgebühren für außerschulische Veranstalter nicht, wie zunächst geplant, zum Jahresende zu erhöhen. Schon jetzt gebe es da Ärger, sagte Kreisrätin Angela Ehinger, die auch Vorsitzende im Bezirk 15 Augsburg im Allgäu-Schwäbischen Musikbund ist. Sie wusste von einem Musikverein, der für sein Jahreskonzert in einer Landkreisschule 400 Euro an Miete zahlen müsse – das sei zu viel.

Landrat Sailer führte hingegen den Aufwand für den Landkreis an: Es gehe nicht allein um die Zeit der Veranstaltung, sondern auch den Aufbau und die anschließende Reinigung. Auch diesen Aufwand wolle man in Zukunft einrechnen. Bereits jetzt wird zwischen gewerblichen Veranstaltern sowie Vereinen unterschieden: Sie zahlen weniger.

