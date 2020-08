vor 49 Min.

Wegen Hitze ausverkauft: Der eigene Pool bleibt für viele ein Traum

Viele Heimaturlauber bauen in diesem Jahr für den Sprung ins Wasser einen Pool in ihrem Garten auf.

Plus Ein Aufstellpool im Garten kann die Lösung für Urlauber sein, die auch zu Hause eine Erfrischung im kühlen Nass suchen. Die Wasseroasen sind aber begehrt.

Von Gunter Oley

Zum Sommerurlaub gehört der Sprung ins Wasser dazu. Damit der auch in diesem Jahr beim „Urlaub zu Hause“ möglich ist, bauen sich viele im Garten einen kleinen Pool auf. In Geschäften heißt es hier inzwischen aber oftmals „ausverkauft“.

Die Urlaubsreise ans Mittelmeer haben viele Familien aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen. Der Andrang in den Küstenregionen an Nord- und Ostsee ist groß, auch darauf verzichten deshalb viele und bleiben im Urlaub zu Hause. Badespaß bieten hier zwar der Lech und zahlreiche Seen, doch auch dort sind deutlich mehr Menschen unterwegs – Abstand halten wird dann schwierig. Die Freibäder lassen nur eine begrenzte Zahl von Besuchern ein, die Anmeldeliste zum Beispiel im Freibad Meitingen ist mitunter schon am Abend in weniger als einer Stunde voll, in der Gerfriedswelle sind die Tickets online ruckzuck verkauft.

Wer noch keinen Pool hat, muss sich gedulden

Glücklich ist dann, wer Platz in einem Garten hat und dort einen Pool aufbauen kann – vorausgesetzt, dass man einen solchen Aufstellpool schon zu Hause hat. Denn wer sich angesichts der aktuellen Hitzewelle für den Kauf einer solchen Wasseroase entscheidet, muss sich möglicherweise in Geduld üben. So bestätigt die Baumarkt-Kette Bauhaus, dass die Nachfrage nach Gartenpools sehr hoch ist – und das in ganz Deutschland. Die Anzahl der verfügbaren Produkte ist demnach vielerorts begrenzt. Das gilt sowohl für die stationären Fachmärkte als auch für die Online-Bestellung. So findet sich zum Beispiel auf der Online-Bestellseite des Marktes im Hery-Park in Gersthofen bei einzelnen Produkten der Hinweis, dass sie derzeit nicht vorrätig sind, dort aber bestellt werden können.

Grundsätzlich liegen Gartenpools im Sortiment schon seit Jahren im Trend, das Unternehmen geht aber davon aus, dass die frühzeitige Steigerung der Nachfrage durch die Reisebeschränkungen und die Urlaubsalternativen in der Heimat begründet ist. Trotz der begrenzten Lieferkapazität arbeite Bauhaus intensiv daran, die Kundenwünsche so schnell wie möglich zu erfüllen.

Eine Satzung kann regeln, ob ein Pool aufgestellt werden darf

Ist das Fassungsvermögen des Aufstellpools kleiner als 100 Kubikmeter und wird er nicht im sogenannten Außenbereich platziert, sei im Normalfall keine Genehmigung notwendig, teilt das Landratsamt Augsburg auf Nachfrage mit. Diese Größe erreichen die handelsüblichen Pools jedoch nicht – selbst ein Schwimmbecken von 15 Meter Länge und vier Meter Breite mit einer Füllhöhe von 1,5 Meter läge unter dieser Grenze. Allerdings können dennoch baurechtliche Bestimmungen eine Rolle spielen, so muss gegebenenfalls genug Abstand zu Hauswänden eingehalten werden. Mitunter regeln auch örtliche Satzungen wie ein Bebauungsplan oder eine Ortsgestaltungssatzung, ob ein Pool aufgestellt werden darf.

Viele neue Pools: Im Augsburger Land gibt es genug Wasser

Dass die zahlreichen zusätzlichen Badepools die Wasserversorgung gefährden, ist derzeit in unserer Region jedoch nicht zu erwarten. Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle erklärt, dass der Wasserverbrauch in der Stadt im Sommer zwar wie immer höher sei, es aber keine auffälligen Abweichungen gebe. An warmen Tagen steige der Verbrauch vor allem am frühen Abend, wenn viele Bewohner Feierabend haben und im Garten ihre Pflanzen gießen. Wenn dann auch der ein oder andere Pool gefüllt wird, ist das im Gesamtverbrauch in Gersthofen nicht auffällig. Grundsätzlich habe die Stadt genügend Wasserreserven, um die Bewohner und die gewerblichen Abnehmer mit der nötigen Menge zu versorgen.

