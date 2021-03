12:21 Uhr

Wegen Sturm: Baum fällt bei Emersacker auf ein vorbeifahrendes Auto

Auf der Kreisstraße zwischen Lauterbrunn und Emersacker ist am Samstag ein 30 Meter hoher Baum auf die Straße gekracht.

Eine 30 Meter hohe Fichte fällt am Samstag wegen des stürmischen Wetters bei Emersacker auf ein fahrendes Auto. Die beiden Insassen haben großes Glück.

Eine 30 Meter hohe Fichte ist wegen des starken Windes am Samstag bei Welden auf den Wagen eines 55-Jährigen gefallen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 13.45 Uhr auf der Kreisstraße A12 von Lauterbrunn kommend in Richtung Welden. Etwa einen Kilometer vor Welden entwurzelte der starke Wind die gut 30 Meter hohe Fichte, die quer über die Fahrbahn fiel. Der 55-Jährige konnte seinen Wagen nicht mehr bremsen.

Unfall bei Emersacker: Die Feuerwehr ist mit 30 Einsatzkräften im Einsatz

Der Baum schlug zunächst auf der Motorhaube auf und das Auto rutschte anschließend unter dem Baumstamm durch. Die beiden Auto-Insassen erlitten einen Schock, aber keine weiteren körperlichen Verletzungen. Sie wurden vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Außerdem wurden die Leitplanken und ein Holzgeländer am Radweg beschädigt. Die Feuerwehr Emersacker war mit etwa 30 Personen im Einsatz. Die Kreisstraße musste für 45 Minuten gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten den Verkehr um. (kabe)

