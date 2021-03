vor 18 Min.

Weihbischof diskutiert in Meitingen mit Abgeordnetem Mehring

Zum Start einer Vodcast-Reihe holt sich Fabian Mehring kirchlichen Beistand nach Meitingen.

Im Anschluss an eine Tagung der Deutschen Bischofskonferenz kam Weihbischof Florian Wörner nach Meitingen, um im Vodcast mit dem Meitinger Landtagsabgeordneten Fabian Mehring aufzutreten. Mit diesem Format will Mehring die Menschen während des Lockdowns über das Internet persönlich erreichen und über seine politische Arbeit zu informieren - in Zukunft regelmäßig auch mit prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft.

Zum Jahreswechsel kündigte Mehring an, in seinem Vodcast von nun an regelmäßig mit bekannten Personen des öffentlichen Lebens zu diskutieren. Als Premierengast machte nun Augsburgs Weihbischof Wörner den Anfang. Politiker und der Kirchenmann diskutierten über die Rolle des Glaubens in modernen Gesellschaften, aber auch über aktuelle Themen wie die katholische Reformbewegung 'Maria 2.0', Sinn und Nutzen des Zölibats oder die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im Erzbistum Köln. Das Gespräch soll zunächst über Mehrings Kanäle in den sozialen Medien und anschließend bei diversen Streamingdiensten veröffentlicht werden.

Kabarettist Fonsi kommt zum Abgeordneten Mehring

Auch die nächsten Gäste des Formates stehen schon parat: Im März wird Mehring mit Marc Lucassen, dem Hauptgeschäftsführer der schwäbischen Industrie- und Handelskammer (IHK), über den Strukturwandel der schwäbischen Ökonomie diskutieren. Für den April hat sich der aus Funk- und Fernsehen als Fonsi bekannte Kabarettist Christian Springer angekündigt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen