Weihnachten auf der „Grünen Insel“

„Irish Christmas Show“ bringt viel Tanz in die Gersthofer Stadthalle

Spätestens seit Michael Flatleys „Riverdance“ oder seiner Show „The Lord of the Dance“ ist weltweit die Begeisterung für den Irischen Stepptanz groß. Die Danceperados of Ireland bieten nun mit ihrem Programm „Spirit of Irish Christmas“ zwei Stunden Tanz satt. Für ihre Show am Freitag, 13. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

Frei aus dem Englischen übersetzt bedeutet Danceperados die „Tanzwütigen“. Szenisch präsentiert werden in der einige Weihnachtsbräuche, die auf der „Grünen Insel“ gepflegt werden. Die Musiker, Tänzer und Sänger gehören zu den besten im Irish-Folk-Bereich. Die Choreografie stammt vom zweimaligen World Champion Michael Donnellan.

Für die Show „Spirit of Irish Christmas" am Freitag, 13. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen, verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Mittwoch, 11. Dezember, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns den Star der Show „Lord of the Dance". Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

zum Preis von 47 und 43,70 Euro gibt es an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, in der Bahnhofstraße 12 sowie bei unseren Servicepartnern „Der Buchladen“ (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

