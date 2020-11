vor 17 Min.

Weihnachten in Diedorf mit Kindertheater im Eukitea

Jack und die Zauberbohnen mit Schauspielern und Figuren des Theaters Luftsprung zeigt das Eukitea in diesem Jahr in seinem Weihnachtsstück für die ganze Familie.

Plus Das Theater Eukitea bereitet in Diedorf für Kinder und Familien ein klassisches Weihnachtsstück vor: "Jack und die Zauberbohne"n steht auf dem Spielplan.

Das Theater Eukitea in Diedorf setzt auf einen möglichst normalen Dezember und bereitet gemeinsam mit dem Theater "Luftsprung" ein Stück für Kinder und die ganze Familie vor: "Jack und die Zauberbohnen" soll in Advents- und Weihnachtszeit mehrmals gezeigt werden. Premiere ist am Nikolaustag, 6. Dezember, die Aufführungen finden unter den geltenden Hygienevorschriften statt.

Theater Eukitea in Diedorf mit Familienquiz und Köstlichkeiten im Café

Jack ist ein schlaues, munteres Bürschlein, das seine weiße Kuh Milky White über alles liebt. Zusammen mit seiner liebevollen Mutter lebt er in einem kleinen Haus. Als die gute Milky White keine Milch mehr gibt, beschließt die Mutter schweren Herzens, die Kuh zu verkaufen. Jack verspricht ihr, für sie auf dem Markt einen guten Preis zu erzielen. Ob die drei Zauberbohnen, für die er sein liebes Tier eintauscht, eine so gute Wahl waren? Kaum in der Erde, wachsen sie über Nacht hoch hinaus und verschwinden in den Wolken. Nichtsahnend, dass ihn ein „riesiges“ Abenteuer erwartet, erklimmt Jack mutig die Ranken - ohne zu ahnen, was ihn dort oben erwartet.

Der einfallsreiche Puppenspieler Michael Gleich und die quicklebendige Schauspielerin Cecilia De la Jara erzählen das englische Märchen von „Jack und der Bohnenranke“. Virtuos werden sie bei den Aufführungen im Eukitea von Fred Brunners zauberhafter Musik- und Klangwelt begleitet, die neue Räume voller Fantasie öffnet. Am Ende ist "Jack und die Zauberbohnen" ein Märchen voll mutiger Zuversicht und spannender Abenteuer. Ein Familienquiz und auch Winterköstlichkeiten im Café sollen die Aufführungen abrunden. Die Gesamtleitung liegt bei Theaterleiter Stephan Eckl. (AL)

Gut zu wissen:

Das Stück eignet sich für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie.

Premiere ist am Sonntag, 6. Dezember, 16 Uhr. Weitere Aufführungen sind für die Sonntage 13., 20. sowie 27. Dezember und 3., 10. und 17. Januar 2021 geplant. Außerdem an den Samstagen 26. Dezember und 9. Januar 2021 sowie Mittwoch, 6. Januar 2021. Beginn ist jeweils um 16 Uhr, die Theaterkasse und das Café öffnen um 14 Uhr. Karten gibt es ab acht Euro für Kinder.

Reservierungen sind möglich beim Theater Eukitea per E-Mail unter tickets@eukitea.de oder telefonisch unter 08238/964743-96.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen