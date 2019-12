vor 58 Min.

Weihnachten in Stadtbergen auf syrisch und bayerisch

Mohammad und Aysha Aledeks mit ihren Kindern Osama, Yousef und Jawaher freuen sich auf ein friedvolles Weihnachtsfest in ihrer neuen Heimat Stadtbergen, in der sich die Familie rundherum wohlfühlt.

Seit November 2015 lebt die Familie Aldeks in Stadtbergen. Sie ist aus Syrien geflohen und steht inzwischen auf eigenen Beinen. Wer ihnen dabei geholfen hat.

Von Ingrid Strohmayr

In der kleinen Wohnküche im Ährenhof leuchten Teelichter, eine bunte Adventsdecke ziert den Esstisch, der mit einem roten Weihnachtsstern und einem Teller mit Mandarinen, Erdnüssen und einem Nikolaus aus Schokolade dekoriert ist. Die Familie Aldeks erwartet Bekannte, Christa und Karlheinz Tako haben ihren Besuch angekündigt. Die Freude ist auf beiden Seiten groß, sie umarmen sich, die Kinder erzählen freudig aus Schule und Kindergarten, Mohammad von der Arbeit, Aysha kocht Tee.

Eine recht gemütliche und ganz private Atmosphäre herrscht in der gerade mal 43 Quadratmeter großen Zweizimmerwohnung, die eigentlich zu klein und eine der wenigen Obdachlosenwohnungen der Stadt Stadtbergen ist. Die Suche nach einer größeren bezahlbaren Wohnung war bisher erfolglos.

Luftangriffe und Bombenanschläge gehörten zum Alltag

Als Mohammad Aldeks, 36 Jahre, mit Frau Aysha, 22, und den Kindern Jawaher, 7, Yousef, 4, und Osama, 18 Monate, selbst in der Notunterkunft einziehen konnte, lag ein schwerer Weg mit vielen Hindernissen hinter ihnen. Die Familie stammt aus Syrien, aus einem Dorf in der Nähe von Idlib, derzeit dramatischster Kriegsschauplatz in Syrien, etwa 50 Kilometer entfernt von Aleppo. „Ich hatte nur noch Angst um das Leben meiner Kinder, Luftangriffe und Bombenanschläge gehörten zum Alltag, alles lag in Trümmern“, erzählt die junge Mutter entsetzt. So traf sie letztendlich die Entscheidung: „Ich gehe“ und verkaufte alles, was sich irgendwie zu Geld für die Flucht machen ließ. Mohammad, der damals als Kraftfahrer beim holländischen Brauereiunternehmen Heineken im benachbarten Libanon arbeitete, wusste von den Fluchtplänen seiner jungen Ehefrau. Ihr fiel es unendlich schwer, ihr Heimatland, vor allem ihre Oma, die sie aufgezogen hatte, zu verlassen.

Nach abenteuerlichen drei Tagen und Nächten fand die kleine Familie in der Türkei wieder zusammen und kam schließlich über das Mittelmeer nach Deutschland. „Ein absoluter Glücksfall, dass wir dann die gerade neu eröffnete Flüchtlingsunterkunft in der Bismarckstraße 64 zugewiesen bekamen“, erzählt Mohammad freudig. Dort lernten sie gleich nach der Ankunft Ende November 2015 auch die Takos von der Flüchtlingshilfe Stadtbergen kennen. Christa Tako brachte Kinderkleidung in die Unterkunft, Mohammad zupfte sie am Ärmel und sagte „A, B, C, D“: „Mehr Verständigung war nicht möglich, er holte Aysha dazu, und gleich haben wir geübt, das hat mir sehr imponiert“, erinnert sich die Stadtbergerin.

Den Führerschein in nur zehn Fahrstunden gemacht

„Mohammad hat ganz systematisch Arbeitssuche betrieben, die vorgeschriebenen Deutschkurse absolviert. Er machte den deutschen Führerschein mit nur zehn Fahrstunden und bekam einen Vertrag als Paketzusteller bei der DHL, der jetzt in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt wurde. Er kann jetzt seine Familie ernähren und bekommt keine Beihilfe mehr“, freut sich Karlheinz Tako.

Mohammad Aldeks liebt seinen Job, hat einen, wie er sagt, Superchef, nette Kollegen und freundliche Kunden. Er liefert täglich bis zu 280 Pakete in der Augsburger Innenstadt aus, Überstunden gerade jetzt in der Weihnachtszeit, sind für ihn kein Thema.

„Wir müssen Deutschland aus tiefem Herzen danken, dass wir hier so gut aufgenommen und unterstützt wurden, als wir uns selbst nicht helfen konnten und Hilfe brauchten. Aber jeder Flüchtling soll schauen, dass er so bald wie möglich auf den eigenen Beinen stehen kann, um den deutschen Staats nicht auszunutzen.“

Eine Art „Patenschaft“ für die syrische Familie übernommen

Inzwischen hat das Ehepaar Tako eine Art „Patenschaft“ für die syrische Familie übernommen und ist eng befreundet. „Die Hilfe ist durchaus nicht einseitig. Ich lag mit einer schweren Grippe im Bett, Aysha hat uns bekocht, schickte Essen durch Mohammad, auch wenn ein starker Mann gebraucht wird, Mohammad hilft sofort“, freut sich Christa Tako. Sie verrät auch, dass der Familienvater im Gegensatz zu manch anderen muslimischen Männern seiner Frau hilft, wo er kann, er tut alles für sie und die Kinder. Fahrrad fahren und schwimmen, das macht er mit ihnen zusammen.

Jawaher geht gerne in die Schule, wird zudem in der Lernwerkstatt der Flüchtlingshilfe gefördert, sie spielt mit ihren Freundinnen und äußert spontan ihren Weihnachtswunsch: ein eigenes Zimmer. „Ohne die Brüder, damit ich mal meine Ruhe habe“, sagt die fröhliche Siebenjährige, die später Ärztin werden will. Bruder Yousef ist Kindergartenkind, ihm gefällt es dort sehr gut. Mutter Aysha liebt Kinder über alles und hat ein großes Ziel vor Augen. „Sobald Osama mit drei Jahren den Kindergarten besucht, möchte ich die B1- und B2-Sprachkurse abschließen, um meinen Traumberuf, den der Erzieherin, erlernen zu können“, sagt sie in sehr gutem Deutsch.

Sie feiern gerne die Bräuche des Aufnahmelandes

„Die Aldeks sind mittlerweile gut integrierte Muslime, die auch gerne die Bräuche des Aufnahmelandes feiern und offen sind“, sagt Asylsozialberaterin Susanne Donn, die die Familie Aldeks seit vier Jahren kennt. Sogar ein kleiner Weihnachtsbaum steht in der Wohnung. Vor wenigen Tagen hat Christa Tako mit der Erstklässlerin Jawaher erstmals die traditionellen, sehr geschätzten „Weihnachtsloible“ gebackt. Aber eigentlich sind Jawahers Leibspeise Brezen und Geflügel-Wienerle – in vielen Familien das typische Gericht an Heiligabend.

