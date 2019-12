18.12.2019

Weihnachten mit Groove

Das Bastian-Walcher-Quartett musiziert am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Immanuel-Kirche.

in der Immanuel-Kirche

Ein besonderer Ohrenschmaus wartet auf die Besucher des Xmas-Jazz-Gottesdiensts in der Immanuelkirche in Diedorf: Am zweiten Weihnachtsfeiertag, am Donnerstag, 26. Dezember, ist um 10 Uhr das Bastian-Walcher-Quartett zu Gast, eine Gruppe herausragender Musiker aus dem Augsburger und Münchner Raum. Sie bieten weihnachtliche Musik ganz anders dar.

Jörg Hartl an der Trompete, Bastian Walcher am Klavier, Andi Bauer am Bass und Jim Holzhauser am Schlagzeug werden bekannte und weniger bekannte weihnachtliche Lieder und Melodien auf jazzige Art und Weise interpretieren. Weihnachten bekommt damit einen ganz besonderen „Groove“. Verbunden wird die anrührende Musik mit schönen Texten und Gebeten. Die Musiker kommen aus namhaften Bands wie The Presley Family, Soulmates, La Brass Banda und anderen. Alle wirken als Musiklehrer an der Augsburger Musikwerkstatt oder an Gymnasien und arbeiten als Studio- und Bühnenmusiker für namhafte Stars wie Chris de Burgh. (AL)

Themen folgen