14.12.2018

Weihnachtliche Musik in der guten Stube

D’ Schmuttertaler Musikanten spielen im Staudenhaus

Das Bläserquartett der Schmuttertaler Musikanten Mickhausen spielt am Sonntag, 16. Dezember, in der „guten Stube“ des Staudenhauses stimmungsvolle Advents- und Weihnachtsmusik.

In der heimeligen Atmosphäre des mit Stroh gedeckten Staudenhauses, das auf dem weitläufigen Oberschönenfelder Klostergelände nur einen Steinwurf vom traditionellen Weihnachtsmarkt entfernt liegt, freuen sich Kreisheimatpflegerin Claudia Ried und der Heimatverein des Landkreises Augsburg wieder auf viele Besucher, die vom „großen“ Weihnachtsmarkt einen Abstecher zum nahe gelegenen Staudenhaus machen. Während in der Stube am dritten Adventssonntag (von 15 bis 18 Uhr) adventliche und weihnachtliche Weisen des Schmuttertaler Bläserquartetts erklingen, ist im angrenzenden Stadel wieder eine lebensgroße Papierkrippe zu bestaunen. Der Eintritt ins Staudenhaus ist frei. (wkl)

