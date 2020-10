18:40 Uhr

Weihnachtskonzert statt Weihnachtsmarkt in Fischach

Heuer gibt es kein Anstoßen auf dem Weihnachtsmarkt in Fischach. Die Verantwortlichen haben die beliebte Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Plus In Fischach wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Stattdessen haben sich Vereine und Gemeinde etwas anderes überlegt.

Von Siegfried P. Rupprecht

Was eint miteinander Orte in unserer Region wie Zusmarshausen, Friedberg und Welden? Sie alle haben heuer ihre Weihnachtsmärkte abgesagt. Nun reiht sich auch die Marktgemeinde Fischach in diesen Kreis der Verzichter. „Wir haben die Entscheidung schweren Herzens getroffen“, betont Bürgermeister Peter Ziegelmeier.

Der Weihnachtsmarkt in Fischach ist weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Für ein paar Tage hatte sich der Marktplatz während der Adventszeit immer in eine heimelige Atmosphäre mit kunsthandwerklichen Arbeiten und weihnachtlichen Köstlichkeiten wie Glühwein, gebrannten Mandeln und anderen Spezialitäten verwandelt.

Die Besucher freuten sich auf die zahlreichen Stände, auf die Darbietungen der Musiker und Fischacher Puppenspiele, die Kinder auf das Kommen des Nikolaus. Doch nun haben die Corona-Auflagen den Veranstaltern einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.

Die Infektionszahlen könnten noch weiter steigen

Dabei haben es sich die beteiligten Vereine und die Marktgemeinde nicht leicht gemacht. Bei dem gemeinsamen Gespräch im Rathaus wurde über die Thematik und die zuletzt steigenden Infektionszahlen rege diskutiert - auch über die Frage, wie ein Weihnachtsmarkt ohne musikalische Darbietungen und Puppenspiel stimmungsvoll zu verwirklichen sei. Darüber hinaus seien zudem die strengen Hygiene- und Abstandsregeln in den Fokus gerückt worden, verdeutlicht Bürgermeister Ziegelmeier.

Unisono kam die Gesprächsrunde zu dem Ergebnis, dass bei einer derartigen Freiluftveranstaltung die Sicherheitsabstände nur sehr schwer durchzuführen seien. „Wir hätten Absperrgitter oder Bauzäune aufstellen, die Frequenz an den Ständen regeln und eine ausgefeilte Zugangskontrolle bewerkstelligen müssen“, erläutert Ziegelmeier. Das wäre ein immenser personeller Aufwand gewesen. Zudem hätten die Kontroll-, Sicherheits- und Abstandsregelungen sicher gewaltig auf die adventliche Stimmung gedrückt. In diesem Zusammenhang seien eventuell weitere zu erwartende Verschärfungen der Covid-Maßnahmen noch gar nicht berücksichtigt gewesen.

Den Vereinen und der Gemeinde ist das Risiko zu groß

„Das Risiko ist uns zu groß“, resümiert der Bürgermeister. Zudem stünden die Veranstalter in Haftung und Verantwortung. Die Absage des diesjährigen Weihnachtsmarkts zum Schutz der Besucher und der Aktiven an den Verkaufsständen sei schließlich einstimmig beschlossen worden.

Ganz geschlagen wollen sich Vereinsvertreter und Marktgemeinde aber dann doch nicht geben. „Wir überlegen uns, ob ein Weihnachtskonzert im Freien, beispielsweise auf der Wiese vor dem Pfarrheim, durchgeführt werden kann“, informiert Ziegelmeier. „Die Gespräche dazu laufen.“

