Weihnachtsmärkte 2020: Was bleibt, ist das Hoffen auf alternative Konzepte

Plus Ob die vielen kleinen Weihnachtsmärkte im Augsburger Land heuer stattfinden können, ist unklar. Wahrscheinlich ist das jedoch nicht. Aber es gibt alternative Möglichkeiten.

Das Jahr 2020 ist ein Jahr des Verzichts. Volksfeste? Abgesagt. Bundesliga? Nur vor dem Fernseher. Konzerte? Mit strengen Auflagen. Doch so streng die Corona-Regeln auch sind, immer wieder entstehen dadurch überraschende Alternativen. Weil auch in Neusäß heuer nicht an ein Bierzelt zu denken ist, wird es ein kleines Weinfest als Ersatz geben. Weil der Augsburger Plärrer flach fiel, entstand in Stadtbergen das Alm-Dorf. Dort wurde so gerne und oft angestoßen, dass es sogar in die Verlängerung ging. Es gibt sie also, die erfolgreichen Alternativen in Zeiten von Corona. Ob das auch für die Adventszeit gilt?

Glühweintrinken mit Abstand, Bratwurstessen im kleinen Kreis

Noch zeigen sich einige Veranstalter der Weihnachtsmärkte im Kreis optimistisch: Glühweintrinken mit Abstand, Bratwurstessen im kleinen Kreis. Es gibt bereits Konzepte, wie das funktionieren könnte. Besonders auf den kleinen Märkten ist es allerdings kaum möglich, Abstand zu halten. Dass sie heuer stattfinden, ist sehr unwahrscheinlich.

Lesen Sie dazu auch: Corona: Die Weihnachtsmärkte im Kreis Augsburg stehen auf der Kippe



Themen folgen