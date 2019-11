vor 18 Min.

Weihnachtsmarkt Neusäß 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten, Programm

Der Weihnachtsmarkt in der Remboldstraße in Neusäß ist 2019 an vier Wochenenden geöffnet. Hier die Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm.

An vier Adventswochenenden sorgt der Weihnachtsmarkt Neusäß 2019 für die richtige Stimmung. An den Buden lassen sich Getränke wie Glühwein, Essen und Handwerkskunst kaufen. Außerdem gibt es ein Programm.

Was ist geboten? An welchem Datum ist der Start? Und wann sind die Termine und Öffnungszeiten? Hier bekommen Sie alle Infos zum Weihnachtsmarkt im Kreis Augsburg.

Weihnachtsmarkt Neusäß 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten im Kreis Augsburg

Der Start ist am Freitag, 29. November 2019, um 16 Uhr. Dann bieten die Buden schon ihre Waren an, bevor um 19 Uhr der Weihnachtsmarkt in Neusäß offiziell eröffnet wird.

Er findet dann an den vier Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag statt. Das sind die Termine.

29. November bis 1. Dezember 2019

6. bis 8. Dezember 2019

13. bis 15. Dezember 2019

20. bis 22. Dezember 2019

Die Öffnungszeiten sind nicht an jedem Tag dieselben. Daher geben wir hier eine Übersicht über die Zeiten:

Freitag: 16 bis 21 Uhr

Samstag: 16 bis 21 Uhr

Sonntag: 14 bis 20 Uhr

Programm beim Weihnachtsmarkt 2019 in Neusäß mit Märchenzelt und Ni­ko­laus­post­amt

Laut Veranstaltern gehören unter anderem Kutsch­fahr­ten und eine Kin­der­ei­sen­bahn zum Programm. Am 3. und 4. Adventswochenende können die Besucher außerdem zu jeder halben und vollen Stunde Geschichten im Märchenzelt lauschen.

Neu auf dem Weihnachtsmarkt Neusäß 2019 ist das Ni­ko­laus­post­amt, bei dem Kinder Briefe an den Nikolaus verschicken können - die alle beantwortet werden. Gelegentlich wird er auch persönlich vorbeischauen und zusammen mit Knecht Rupp­recht Geschenke an die Kinder verteilen.

Unsere Karte zeigt, welche weiteren Weihnachtsmärkte im Kreis Augsburg und in der ganzen Region geboten sind - darunter der Weihnachtsmarkt in Steppach : zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (sge)

