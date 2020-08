05:27 Uhr

Weinfest unter Bäumen und Arkaden für die Neusässer

Ein Wein mit Sicherheit, auch in Neusäß.

Plus Die Stadt Neusäß will den Bürgern trotz Corona-Pandemie eine Möglichkeit zur Geselligkeit bieten. Wie das Weinfest geplant ist.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Rein ins Dirndl und Lederhose und auf zum Volksfest – dies ist in diesem Jahr wegen der Pandemie in Neusäß nicht möglich. Um wenigstens einen kleinen Ersatz zu bieten, versuchte die Stadt deshalb Alternativen für ein geselliges Zusammenkommen zu finden.

„Nach einer langen Durststrecke war es uns ein besonderes Anliegen, den Neusässern die Möglichkeit zu bieten, im Rahmen coronagerechter Bedingungen ein paar schöne Stunden miteinander zu verbringen. Von Veranstaltungen mit dem in Bierzelten typischen Charakter müssen wir in diesem Jahr einfach Abstand nehmen“, so Bürgermeister Richard Greiner.

Die Pläne für das Weinfest in Neusäß wurden mehrfach umgekrempelt

Wie die neue Leiterin des Kulturbüros, Veronika Wanninger, erklärte, hat man verschiedene Konzepte auf ihre Umsetzbarkeit hinsichtlich der vorgegebenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen geprüft, wobei Pläne mehrfach umgekrempelt werden mussten. Letztlich hat man sich nun aber für einen gemütlichen Weingarten unter den Bäumen und den Arkaden auf dem Rathausvorplatz entschieden, um dort in malerischer Atmosphäre ein paar Stunden entspannt feiern zu können.

„Hier ist es in überschaubarem Rahmen möglich, allen Auflagen gerecht zu werden und trotzdem das ein oder andere Gläschen sowie kulinarische Köstlichkeiten genießen zu können“, so die Leiterin des Kulturbüros.

Corona-Regeln und Wein sollen zusammenpassen in Neusäß

Die Gäste können hier unter freiem Himmel feiern und sind doch geschützt, bereits bei den Stadtfesten hat sich diese Lokalität mehrfach bewährt. Wanninger betont aber, dass die Alternative gemütlicher Weingarten statt Bierzelt auf dem beliebten Volksfest zunächst einmalig für dieses Jahr sei, denn man hoffe stark, dass im nächsten Jahr wieder gemeinsam auf dem Neusässer Volksfest gefeiert werden kann.

Veronika Wanninger, die neue Leiterin des Kulturbüros, auf dem Vorplatz des Rathauses Neusäß Neusäß. Hier soll das Weinfest stattfinden. Bild: Jutta Kaiser-Wiatrek

Auch hinsichtlich weiterer Veranstaltungen bis ins Jahr 2021 hinein will die Stadt positiv bleiben und nicht alles pauschal absagen. „Wir fahren auf Sicht und haben immer verschiedene Konzepte in der Schublade, um schnell auf die verschiedenen Herausforderungen reagieren zu können“, so Wanninger.

Das Weinfest steigt am ersten Oktoberwochenende

Das Weinfest wird am ersten Oktoberwochenende vom 2. bis 4. Oktober stattfinden. Somit gilt es nur noch auf goldene Herbsttage zu hoffen, damit sich die Besucher bei Wein, mediterranen Köstlichkeiten, italienischer Musik und stimmungsvoller Beleuchtung wohlfühlen. Bis zu 100 Personen dürfen auf dem Gelände feiern.

Die Stadt Neusäß appelliert dabei an die Vernunft der Bürger, die üblichen Bestimmungen zu Hygiene und Abstand einzuhalten. „Es soll einfach ein schönes Fest werden, ein lockeres, gediegenes Beisammensein“, ist der Wunsch aller Verantwortlichen. Einige weitere Details zum Weinfest können sich im Laufe der Vorbereitungen noch herauskristallisieren, aufgrund der coronabedingten, tagesaktuellen Änderungen ist der Planungsstand unter Vorbehalt.

