vor 16 Min.

Weiterer Corona-Fall im Kreis Augsburg: Landratsamt sucht Kontaktpersonen

Im Landkreis Augsburg gibt es einen dritten bestätigten Fall des Coronavirus. Es wurde eine kurzfristige Pressekonferenz einberufen.

Nachdem am Mittwoch die ersten beiden Coronavirus-Fälle im Landkreis Augsburg und ein Fall im Landkreis Aichach-Friedberg bestätigt wurden, gibt es nun eine weitere infizierte Person im Landkreis Augsburg. Im Augsburger Landratsamt wurde deshalb am Freitag um 12 Uhr kurzfristig eine Pressekonferenz anberaumt, bei der die Behörde die Bevölkerung um Mithilfe auf der Suche nach Kontaktpersonen eines Infizierten bitten will.

Dritter Coronavirus-Fall im Landkreis Augsburg bestätigt

Aus welchem Ort der dritte infizierte Landkreisbewohner kommt, will die Behörde erst bei der Pressekonferenz bekanntgeben. (lare)

Alle Nachrichten und Meldungen zum Coronavirus finden Sie immer aktuell bei uns im Live-Blog: Dritter Coronavirus-Fall im Kreis Augsburg - 400 Infektionen in Deutschland

