Welche Auswirkungen hat das Corona-Virus auf die Wahlen?

Am Sonntag stehen auch im Landkreis die Kommunalwahlen an. Aus Sorge vor dem Corna-Virus setzen viele Wähler auf die Briefwahl.

Plus Damit die Ansteckungsgefahr am Wahltag verringert wird, treffen die Gemeinden einige Vorkehrungen. Wie sie sich vorbereiten und was zu beachten ist.

Von Gerald Lindner

Die Sicherheitsmaßnahmen gegen eine weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus machen auch vor der anstehenden Landtagswahl nicht halt. Damit die Ansteckungsgefahr begrenzt wird, haben die Gemeinden einige Vorkehrungen getroffen. Und auch die Zahl der Briefwahlanträge hat teilweise zugenommen.

Am Dienstagnachmittag teilte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in einem Schreiben an die Kommunen mit: „Die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln und Einweghandschuhen in Wahllokalen und Auszählungsräumen ist nur in Ausnahmefällen ein geeigneter Lösungsansatz.“ Wenn Wähler oder Wahlhelfer Sorge vor einer Ansteckung hätten, sollte ihnen eine Möglichkeit zur Handreinigung geboten werden. Das Landesamt weist weiter darauf hin, „dass die Ressource Desinfektionsmittel derzeit knapp wird und ausschließlich dem medizinischen Bereich vorbehalten werden sollte“. Coronavirus: Räume nach den Wahlen reinigen Auch Einweghandschuhe geben nach Auffassung der Behörde nur eine trügerische Sicherheit, weil eine regelmäßige Hautreinigung dann häufig unterbleibt. Zudem seien sie eine Belastung für die Haut. Bei längerem Tragen verlieren diese Handschuhe durch feine Perforationen oder Risse ihre Schutzfunktion, ohne dass es der Träger merkt. Nach den Wahlen rät die Behörde zu einer gründlichen Reinigung der Räume vor einer erneuten Benutzung. „Hierbei sind keine weiteren Schutzmaßnahmen, die über die üblicherweise durchgeführten hinausgehen, notwendig.“ Ausnahmsweise dürfen bei dieser Kommunalwahl die Wähler ihre eigenen Stifte zum Ankreuzen ihrer Favoriten mitbringen. Allerdings dürfen es keine Bleistifte sein, deren Striche leicht wegradiert werden können, und auch keine Filzstifte: Wenn sich deren Farbe durch das Papier des Stimmzettels durchdrückt, ist das Wahlgeheimnis nicht mehr gewahrt. Wie bereiten sich die Gemeinde im Kreis Augsburg vor? Bonstetten Einen starken Anstieg an Briefwahlanträgen gibt es in Bonstetten , wo sich, wie berichtet, Bürgermeisterkandidat Werner Halank als einer der ersten Landkreisbürger mit dem Virus angesteckt hat. Bürgermeister Anton Gleich erklärt: „Wir haben in Bonstetten circa 1100 Wahlberechtigte. Davon hat bereits die Hälfte Briefwahlunterlagen beantragt.“ Bei der vorangegangenen Wahl seien noch 30 Prozent Briefwähler gezählt worden. „Ich habe in einem Bürgermeisterbrief noch einmal an die Bürger appelliert, die Briefwahl zu nützen, wenn sie wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr nicht ins Wahllokal gehen wollen“, so Gleich . Umschichten musste man bei den Wahlhelfern: „Eine Wahlhelferin steht unter Quarantäne, weil sie mit einem Kutzenhauser zusammenarbeitet.“ Am Wahllokal sei Desinfektionsmittel bereitgestellt. Dies könnten auch die Bürger benutzen. Gersthofen Etwa 17.000 Wahlberechtigte sind am Sonntag zum Urnengang aufgerufen. Derzeit sind laut Rathaussprecherin Ann-Christin Joder 5000 Briefwahlanträge eingegangen. „Mit dieser Zahl haben wir gerechnet.“ Allerdings seien diesmal aufgrund der Erfahrungen bei den zurückliegenden Wahlen doppelt so viele Briefwahllokale eingerichtet worden. „Das war aber nur, um die Logistik besser zu bewältigen, mit dem Coronavirus hat das nichts zu tun.“



Etwa 17.000 Wahlberechtigte sind am Sonntag zum Urnengang aufgerufen. Derzeit sind laut Rathaussprecherin 5000 eingegangen. „Mit dieser Zahl haben wir gerechnet.“ Allerdings seien diesmal aufgrund der Erfahrungen bei den zurückliegenden Wahlen doppelt so viele Briefwahllokale eingerichtet worden. „Das war aber nur, um die besser zu bewältigen, mit dem hat das nichts zu tun.“ Neusäß Im Eingangsbereich des Rathauses wurde nach Angaben der Stadtverwaltung Desinfektionsspender aufgestellt. Die Anzahl der Wahlberechtigten in Neusäß beträgt 17844. Üblicherweise beantragen hier circa 30 Prozent davon eine Briefwahl. Derzeit liege man bei knapp 24,8 Prozent – das Coronavirus wirkt sich hier also noch nicht spürbar aus. Vorsichtshalber wurden allerdings 2000 zusätzliche Briefwahlunterlagen geordert. Es seien ausreichend Wahlhelfer in den sechs Briefwahlbezirken vorhanden.

Im Eingangsbereich des Rathauses wurde nach Angaben der Stadtverwaltung Desinfektionsspender aufgestellt. Die Anzahl der Wahlberechtigten in beträgt 17844. Üblicherweise beantragen hier circa 30 Prozent davon eine Briefwahl. Derzeit liege man bei knapp 24,8 Prozent – das wirkt sich hier also noch nicht spürbar aus. Vorsichtshalber wurden allerdings 2000 zusätzliche Briefwahlunterlagen geordert. Es seien ausreichend Wahlhelfer in den sechs Briefwahlbezirken vorhanden. Stadtbergen Hier sind rund 11740 Bürger zur Wahl aufgerufen. Nach Angaben des Stadtwahlleiters Markus Voh liegt die Zahl der Briefwähler derzeit mit 2940 im normalen Bereich. „Wir haben immer um die 3000, welche dieses Angebot nutzen.“ Vor Ort gebe es jeweils Desinfektionsmittel. „Nach der Wahl werden die Wahllokale, beispielsweise Schulen, desinfiziert und gereinigt.

