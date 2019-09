vor 16 Min.

Welche Folgen hat die Schließung des Ankerzentrums?

Seit 1. August 2018 ist das Ankerzentrum in der ehemaligen Alfred-Delp-Kaserne in Donauwörth in Betrieb. Nun wird es zum Jahresende geschlossen.

Der Helferkreis in Meitingen rechnet damit, dass mehr Flüchtlinge in den Landkreis Augsburg kommen. Das Aus der Donauwörther Einrichtung wird aber begrüßt.

Von Tobias Karrer

Das Ankerzentrum in Donauwörth, in dem mehrere hundert Flüchtlingen wohnen, wird zum Jahresende geschlossen. Künftig wird Augsburg derjenige Ort sein, an dem ankommende Flüchtlinge registriert werden. Diese Entwicklung beschäftigt auch die Helfer in Meitingen, die Flüchtlinge unterstützen. Das wird beim offenen Forum für Migration im Gemeindesaal der Johanniskirche deutlich. Das Treffen findet diesmal im Rahmen der ersten interkulturellen Woche in Meitingen statt.

Astrid Zimmermann, Integrationslotsin für den Landkreis erklärt hinsichtlich der Schließung des Ankerzentrums: „Wir werde im ganzen Landkreis viele Neuzugänge haben.“ Das Landratsamt sei auf der Suche nach neuen Mietwohnungen. Ihre Befürchtung ist, dass die Situation wieder etwas angespannter werden könnte.

Es soll bald einen Integrationskurs geben

Auch Achim Zwick vom Meitinger Ordnungsamt prophezeit: „Es wird enger.“ Trotz allem scheint die Runde froh darüber, dass es das große Zentrum in Donauwörth nicht mehr lange gibt. Der Grund: Alle die am Tisch sitzen, wissen, welchem Druck Geflüchtete mit geringer Bleibeperspektive ausgesetzt sind. Dies sei dann der Fall, wenn diese ihre Unterkunft kaum verlassen können. In diesem Zusammenhang hatte Zwick eine gute Nachricht: Im nördlichen Landkreis soll es bald einen Integrationskurs geben, der auch für Menschen ohne Bleibeperspektive offen ist. Zwick betont: „Eine Beschäftigung für diese Menschen ist elementar wichtig.“

Ähnlicher Kurs in Schwabmünchen läuft sehr positiv

Auch die aktuelle Situation in Meitingen ist bei dem Treffen ein Thema. Die Flüchtlingsunterkunft in der Flurstraße sei mit 61 Menschen mittlerweile fast komplett belegt, erklärt Zwick. Nur zwei Betten seien noch frei. In der Büchelfeldstraße in Ostendorf würden aktuell 46 Menschen wohnen. Die Asylbewerber in Meitingen kämen hauptsächlich aus Gambia, Nigeria und der Türkei.

Nach dem Austausch zur aktuellen Situation der Geflüchteten in Meitingen stehen Veranstaltungen und Projekte auf der Tagesordnung. Der Gottesdienst mit anschließendem „Interkulturellen Café“ am kommenden Sonntag zum Beispiel. Um 9.30 Uhr beginnt ein Gottesdienst mit „biblischen Gedanken zu Flucht und Migration“. Danach sollen bei Kaffee und Kuchen „Menschen aus verschiedenen Nationen und Kulturkreisen ins Gespräch kommen“. Pfarrer Stefan Pickart ist schon gespannt, wer kommt.

Film-Matinee im Cineplex zum Thema Migration

Im Rahmen der interkulturellen Woche findet am Donnerstag, 24. Oktober, noch ein Vortrag zum Thema „Religiöse Vielfalt vor Ort“ statt. Diese Veranstaltung ist kein Thema im Forum, eine weitere interkulturelle Veranstaltung wird aber besprochen. Am 30. November soll es bei einer Film-Matinee im Cineplex um das Thema Migration gehen. Der Film „We Exist!“ dokumentiert die Reise von Flüchtlingen am Mittelmeer. Auch das Thema Seenotrettung soll an diesem Tag aufgegriffen werden.

Zu guter Letzt geht es um „unser vielleicht schönstes Projekt“, wie Oschwald betont. Das Migrationsforum ist dabei, einen Imagefilm für die Gemeinde Meitingen zu produzieren. Das Motto: „Meitingen miteinander“. In dem 15-minütigen Clip kommen sowohl Meitinger Originale, als auch Menschen aus allen Ländern der Welt zu Wort. Das Team will über ein ganzes Jahr filmen, um Meitingen in allen Jahreszeiten zeigen zu können.

