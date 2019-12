10.12.2019

Welcher Beruf passt zu mir?

In Zusmarshausen werben Firmen um neue Auszubildende

Welche Möglichkeiten der Ausbildung habe ich nach meinem Schulabschluss in der Umgebung? Welche Fähigkeiten und Interessen sind bei den Firmen und Unternehmen gefragt? Dies sind wichtige Fragen, die sich den Schülern der neunten Jahrgangsstufe der Realschule in Zusmarshausen stellen.

Um Antworten auf ihre Fragen zu finden, bietet die Schule seit vielen Jahren den Berufsinformationsabend an. 27 Firmen aus der Umgebung beteiligten sich in diesem Jahr daran – darunter auch die Schulpartnerfirmen Boscheid + Wenig, Sortimo International und die Raiffeisenbank Augsburger Land West. Die Jugendlichen hatten sich im Vorfeld drei der beteiligten Firmen ausgesucht, um diese am Informationsabend nacheinander in kleineren Gruppen kennenzulernen und Fragen zu stellen.

Im Anschluss bestand dann für alle Teilnehmer in der Aula der Realschule noch die Gelegenheit, die Stände aller beteiligter Firmen zu besuchen.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Lehrerin Sandra Pollen, die bereits zum sechsten Mal die Koordination dieses Abends leitete. Auch die eingeladenen Mittelschüler sowie deren Lehrkräfte mit ihrer Konrektorin Seibold nahmen in diesem Jahr gerne wieder teil. (AL)

