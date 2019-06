vor 40 Min.

Welcher Künstler soll die Außenflächen gestalten?

Bewerbungsfrist für Wettbewerb zur Gersthofer Mittelschule läuft

Neue Kunst für die Stadt Gersthofen? Schon bald soll auf den Außenflächen der Anna-Pröll-Mittelschule eine neue künstlerische Note einziehen, und zwar durch einen Wettbewerb zu Kunst am Bau. Unter dem Motto „Widerstehen, Wieder Stehen, Aufrecht Gehen“ können Künstler ab sofort ihre Vorschläge einreichen und sich so am offenen Contest beteiligen.

Das Gewinnerprojekt wird dann von der Stadt Gersthofen am ausgewählten Ort installiert und soll dann künftig noch deutlicher machen, was die Schulfamilie jetzt schon lebt. Denn die Mittelschule wurde bereits mit dem Titel „Schule gegen Rassismus und Schule mit Courage“ ausgezeichnet.

Darum darf das neue Werk auch gerne für Schüler nutzbar sein und ihren Spiel- und Erfahrungsbereich erweitern. Der Auftrag für die Realisierung soll auf der Grundlage eines jurierten Entwurfs vergeben werden.

Der Wettbewerb wird als beschränkter Einladungswettbewerb mit offenem, vorgeschaltetem Bewerberverfahren ausgeschrieben.

Für die Teilnahme am Auswahlverfahren wird kein Honorar gezahlt. Die Preise im Wettbewerbsverfahren betragen: erster Preis 10000 Euro, zweiter Preis 5000 Euro und dritter Preis 2500 Euro.

Beim Wettbewerbsgewinner wird die Aufwandsentschädigung in Höhe von 10000 Euro inklusive Mehrwertsteuer mit der Auftragssumme der Ausgestaltung verrechnet.

Bewerbungen sind bis zum Donnerstag, 4. Juli, möglich. Die Bewerbungsunterlagen (Auslobung und Bewerbungsbogen) können ab sofort auf der Homepage der Stadt Gersthofen, sowie des BBK Berufsverbands Bildender Künstler Schwaben-Nord u. Augsburg heruntergeladen, oder aber auch beim Stadtbauamt Gersthofen per E-Mail unter hochbau@gersthofen.de angefordert werden. (AL)

Themen Folgen