54-Jähriger mit Diebesgut im Rucksack erwischt

Mit gestohlener Ware und einem Cutter-Messer in der Hosentasche ist ein Mann in einem Supermarkt in Welden erwischt worden.

Mit unbezahlten Waren im Wert von zehn Euro und einem Cutter-Messer in der Hosentasche wurde ein Mann in einem Supermarkt in Welden gestellt. Er wurde handgreiflich.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich mutmaßlich um einen räuberischen Diebstahl handele, der sich am Mittwoch kurz nach 17 Uhr in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Welden abgespielt hat. Ein 54-Jähriger passierte hier mit seinem Einkaufswagen den Kassenbereich. Im Einkaufswagen lagen eine etwa 80 Zentimeter lange Holzlatte und der Rucksack des Kunden. Sichtbare Einkäufe waren nicht im Wagen. Als die Kassiererin den Kunden aufforderte, den Inhalt seines Rucksackes vorzuzeigen, ignorierte er dies und lief weiter. Nachdem die Kassiererin dem Kunden folgte und wieder aufforderte, den Inhalt des Rucksackes vorzuzeigen, wurde ein anderer Kunde auf den Vorfall aufmerksam und folgte dem Mann auf den Parkplatz. Minutenlanges Gerangel mit dem Dieb Dort forderte der pensionierte Polizeibeamte ihn auf, stehen zu bleiben. Es entstand schließlich ein minutenlanges Gerangel, wobei beide zu Boden gingen. Nach einiger Zeit konnte der Kunde beruhigt werden. Im Büro des Ladens wurde festgestellt, dass im Rucksack unbezahlte Waren im Wert von knapp zehn Euro waren. Außerdem führte der Dieb griffbereit in seiner Hosentasche ein Cutter-Messer mit. (AL)

