Welden

vor 52 Min.

BUND: Pläne für Radweg durch den Wald sind noch nicht vom Tisch

Im Schneckentempo geht es bei der Einigung für den Radweg an der Staatsstraße 2036 voran.

Plus Das Ringen um den besten Radweg für die Staatsstraße 2036 zwischen Lauterbrunn und Emersacker geht weiter. In einem offenen Brief hat der BUND jetzt Stellung bezogen.

Von Katja Röderer

In einem offenen Brief hat sich die Ortsgruppe Welden des Bunds Naturschutz (BUND) zusammen mit der Kreisgruppe Augsburg an den Bürgermeister von Emersacker, Karl-Heinz Mengele, gewandt. Darin nehmen die Umweltschützer Stellung zum geplanten Radweg der Staatsstraße 2036.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen