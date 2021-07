Baum auf der Straße löst Autounfall bei Welden aus

78-Jährige verunglückt am frühen Sonntagabend mit ihrem Auto bei Welden und muss in die Uni-Klinik.

Eine Stunde lang gesperrt war die Kreisstraße zwischen Wörleschwang und Welden nach einem Autounfall, bei dem sich eine 78-jährige Frau verletzte. Im Waldbereich erschrak sie gegen 18 Uhr wegen eines quer über der Straße liegenden Baumes und fuhr nach rechts in den Straßengraben.

Dort überrollte der Wagen ein Verkehrszeichen und krachte gegen die Holzhütte eines angrenzenden Wildgeheges. Die 78-Jährige wurde leichtverletzt mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg gebracht. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Mit zehn Einsatzkräften war die Feuerwehr Reutern zur Beseitigung des Baumes und zur Straßensperrung im Einsatz. Das teilt die Polizei in Zusmarshausen mit. (AZ)