Beim Abbiegen Heck gestreift: Unfall in Welden

In Welden fährt ein Mann beim Abbiegen zu früh los und trifft ein anderes Auto. Der Schaden: etwa 2000 Euro.

Am Dienstagmorgen um 6.35 Uhr wollte ein Volvo-Fahrer in Welden laut Polizei von der Uzstraße nach links in den Mühlweg abbiegen. Das Problem: Er ist zu früh losgefahren. Deshalb traf er das Heck eines Autos, dessen Fahrerin den umgekehrten Weg hatte. Sie bog vom Mühlweg in die Uzstraße ab. Bei der leichten Kollision ist ein Sachschaden von 2000 Euro entstanden. (mjk)