Beim Rückwärtsfahren kracht es in Welden

Beim Rückwärtsausparken ist es in Welden am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei wollte eine 18-Jährige mit ihrem Wagen aus einem Parkplatz in der Bahnhofstraße ausparken. Dabei übersah sie offenbar den Wagen eines 39-Jährigen und es kam zum Unfall. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5500 Euro. Verletzt wurde niemand. (kinp)