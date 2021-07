Betrunkener E-Bike-Fahrer baut Unfall in Welden

Weil er offenbar zu betrunken war, kam ein 28-jähriger E-Bike-Fahrer ins Straucheln. In Welden krachte er gegen ein geparktes Auto.

Zu betrunken zum Fahrradfahren war offenbar ein 28-Jähriger in Welden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Montagabend gegen 19 Uhr auf seinem E-Bike in der Oberen Bahnhofstraße in Welden unterwegs. Dabei touchierte er aufgrund seiner Alkoholisierung ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Auto, kam ins Straucheln und fuhr aufgrund dessen in das Heck eines weiteren geparkten Autos. Es entstand dabei ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro, schätzt die Polizei.

Durch den Sturz zog sich der junge Mann eine Platzwunde am Kopf zu, die im Krankenhaus Wertingen weiter behandelt werden musste. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinwirkung. (kinp)