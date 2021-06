Welden

18:00 Uhr

Dorfladen: Das Herzstück im Holzwinkel kommt

In Welden soll ein neuer Dorfladen entstehen. So könnte er aussehen.

Plus Um einen neuen Herzstück-Dorfladen verwirklichen zu können, braucht die Genossenschaft Unterstützer. Nun sind es so viele, dass die Pläne konkret werden.

Welden soll einen neuen Dorfladen bekommen. Das ist das Ziel der Herzstück-Genossenschaft aus Horgau. Neben dem bestehenden Laden in Diedorf und dem kurz vor der Eröffnung stehenden in Horgau wäre das Geschäft in Welden der dritte Standort. Angeboten werden in den Herzstück-Geschäften regionale Produkte aus der Region. Um die Idee zum dritten Standort umsetzen zu können, brauchte die Genossenschaft Unterstützer. Nun steht die Entscheidung.

