E-Bike-Fahrer radelt in Schlangenlinien in Richtung Welden

Zwei Zeugen fällt auf der Staatsstraße die unsichere Fahrweise des jungen Mannes auf. Da er äußerst aggressiv reagiert, verständigen sie die Polizei.

In Schlangenlinien ist ein 22-Jähriger am Sonntag direkt in den Polizeiarrest geradelt. Der junge Mann war um 15.45 Uhr mit seinem E-Mountainbike auf der Staatsstraße in Richtung Welden unterwegs.

Einem jungen Paar fiel die unsichere Fahrweise des Radlers auf. Daher entschieden sich die beiden Verkehrsteilnehmer, den E-Biker anzuhalten und die Polizei zu verständigen. Gegenüber den beiden Zeugen als auch gegenüber den Polizeibeamten wirkte der sichtlich und merklich alkoholisierte 22-Jährige sehr aggressiv. Nur mit unmittelbarem Zwang konnte er laut Polizei zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht werden. Der freiwillige Alkoholtest vor Ort ergab knapp zwei Promille. Anschließend wurde er in den Polizeiarrest eingeliefert, da er sich aufgrund seiner Alkoholisierung weiterhin aggressiv verhielt. (thia)