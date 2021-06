Welden

Emersacker erwägt Anschluss an die Weldener Kläranlage

Die Kläranlage in Welden ist in einem schlechten Zustand und muss dringend saniert werden.

Plus Die Kläranlage in Welden ist in einem schlechten Zustand. Auf der Suche nach einer Lösung überlegt die Gemeinde, mit Emersacker einen Zweckverband zu gründen.

Von Michaela Krämer

Was geschieht mit der Kläranlage in Welden? Dass der Markt mit seiner Anlage im momentanen Zustand nicht in die Zukunft gehen kann, steht spätestens seit der Dezembersitzung des Gemeinderates fest. Jetzt ging es hauptsächlich um wirtschaftliche Aspekte. Der Laugna gehe es schlecht, beurteilten Tom Schendel und Andreas Kottmair von der Firma Steinbacher Consult die Lage. Doch wie kann das Gewässer entlastet werden?

