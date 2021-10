In Ehgatten darf jetzt offiziell gebaut werden

Plus Der Gemeinderat Welden hat Baurecht für den Weiler Ehgatten geschaffen. Was das für die Anwohner bedeutet.

Der Marktgemeinderat Welden hat dafür gesorgt, dass es zukünftig Baurecht im Weiler Ehgatten gibt. Ehgatten hat eine über 100 Jahre alte, gewachsene und bereits verfestigte Siedlungsstruktur. Durch die Außenbereichssatzung soll es nun möglich werden, für den Weiler zukunftsorientiert Baurecht zu schaffen. Dies dient auch der Existenzerhaltung der dort lebenden Bevölkerung. Für Bürgermeister Stefan Scheider bedeutet es einen Meilenstein.