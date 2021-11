Welden

Keiner haut den Lukas wie er: Als ein Weldener den Wiesn-Rekord aufstellte

Plus Mehr als 500 Schläge in 39 Minuten: Alfred Wiedemann aus Welden stellte vor 34 Jahren einen Rekord beim Hau-den-Lukas auf dem Oktoberfest auf. Und er kann's noch immer.

Von Philipp Kinne

Seinen Hammer gibt der 84-Jährige nicht mehr aus der Hand. Seit 34 Jahren gehört er dem rüstigen Mann aus Welden. Damals schlug er mit solch einem sechseinhalb Kilo schweren Holzhammer einen Rekord auf dem Münchner Oktoberfest. Keiner konnte so oft und so fest damit zuschlagen wie der Weldener. 1984 stellte Wiedemann den Wiesn-Rekord am Hau-den-Lukas auf. Jahrzehnte später schwingt der Weldener den Wiesn-Hammer noch immer mit Leichtigkeit in die Luft.

