Marktfest in Welden ist abgesagt

Bürgermeister sagt Marktfest wegen der Corona-Auflagen ab. Gemeinderat will Baurecht in Ehgatten schaffen. Bei der Reinigung der Gehwege gibt es eine Änderung.

Wer im Ortsteil Ehgatten bauen will, hat es schwer. Das will der Weldener Gemeinderat jetzt ändern. Außerdem hat sich das Gremium mit der Reinigung der Gehwege und mit dem Marktfest beschäftigt. Das Marktfest werde es in Welden dieses Jahr nicht geben, erklärte Bürgermeister Stefan Scheider. Auch nicht in abgespeckter Form. Die Gründe liegen auf der Hand: So darf der Markt keinen Festcharakter haben, keine großen Besucherströme und auch keinen auswärtigen Gastverkehr erzeugen. "Ich habe daher auf der Stelle das Marktfest abgesagt", erklärte Stefan Scheider.

"Wir müssten eine Einbahnregelung schaffen, wir könnten keine Buden aufstellen, wenn die Abstände eingehalten werden müssen. Das alles ist in Welden nicht möglich." Auch wenn sich die Vereine gewünscht hätten, etwas auf die Beine zu stellen, um ein paar Einnahmen in die Vereinskassen zu verzeichnen, so haben sie für die Entscheidung vom Markt Welden Verständnis gezeigt, wie es hieß.

Änderung bei der Reinigung der Gehwege

Wer reinigt wann die öffentlichen Straßen und Gehwegen in Welden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Marktrat in der jüngsten Sitzung. Dabei ging es um die Neufassung der "Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und Sicherung der Gehbahnen". Diese Änderungen seien aufgrund einer Rechtsänderung im Bayerischen Straßen- und Wegegesetz erforderlich geworden, so Bürgermeister Stefan Scheider.

Die neue Verordnung sieht auch weiterhin die Grundstückseigentümer zur Reinigung und Sicherung von Gehwegen in der Pflicht. Nicht mehr zulässig ist jedoch die Verpflichtung zu festen Zeiten oder Wochentagen, sondern nach Bedarf. Dem stimmte der Marktgemeinderat zu.

Gemeinderat will Baurecht für Ehgatten schaffen

Für den Weiler Ehgatten wurde eine Außenbereichssatzung mit anschließender Auslegung aufgestellt. Dies hatte der Marktrat einstimmig beschlossen. Mit der Satzung kann Welden im bauplanungsrechtlichen Außenbereich unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen die Errichtung von Wohngebäuden oder kleineren Handwerks- oder Gewerbebetrieben erleichtern. Auslöser für die Außenbereichssatzung war ein Bauantrag. Vonseiten des Landratsamts hatte man festgestellt, dass in Ehgatten baurechtlich "nichts funktioniert", wie Scheider es formulierte.

Ehgatten liegt im baurechtlichen Außenbereich. "Im Bestand kann zwar etwas erneuert werden, ein Wintergarten oder eine Terrassenüberdachung hingegen wären schon unzulässig." Intensive Gespräche seien daher nötig gewesen, um Ehgatten nicht "abkoppeln" zu lassen. Die Außenbereichssatzung wird nun öffentlich ausgelegt, um in Ehgatten Baurecht für die Zukunft zu schaffen. "Ansonsten würde der Weiler irgendwann zum Tode verurteilt sein", so der Bürgermeister.