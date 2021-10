Peter Bergmeir ist jetzt Altbürgermeister von Welden

Plus Der Markt Welden verabschiedet verdiente Kommunalpolitiker offiziell. Dabei steht der langjährige Bürgermeister im Mittelpunkt.

Großer Bahnhof für Weldens früheren Bürgermeister Peter Bergmeir: In einer Feierstunde wurde dem langjährigen Rathauschef der Marktgemeinde der Ehrentitel "Altbürgermeister" verliehen. Wegen Corona konnte die Verabschiedung von Bergmeir sowie der sechs früheren Markträte Michael Abbold, Jasmin Dorner, Anton Kiening, Michael Lenzen, Michael Sibich und Juliane Scheiber-Franz erst 17 Monate später durchgeführt werden. Beim Festakt mit Fassbier und Weißwurstfrühstück spielten die Kapellen aus Welden und Reutern.