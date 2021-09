Polizei kann Unfallflucht in Welden klären

Eine 68-jährige Toyota-Fahrerin stößt beim Ausparken gegen ein anderes Fahrzeug und flüchtet. Dabei wird sie jedoch von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet.

Die 68-jährige Toyota-Fahrerin wollte laut Polizei um 7.34 Uhr von einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Welden rückwärts ausparken und stieß dabei mit ihrem Fahrzeugheck in die Fahrertür eines geparkten Pkw Mercedes. Ohne anzuhalten flüchtete die 68-Jährige vom Unfallort. Ein Zeuge hatte aber den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen notiert. Die über die Halteradresse ermittelte beschuldigte Toyota-Fahrerin wird nun wegen Unfallflucht angezeigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4000 Euro. (thia)