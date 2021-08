Polizei sucht Zeugen: Geparkter Toyota wird in Lauterbrunn beschädigt

Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Unfallverursacher um den Fahrer eines größeren landwirtschaftlichen Fahrzeugs handelt.

Passiert ist der Unfall zwischen vergangenem Samstag und Donnerstag in Lauterbrunn in der Störingstraße auf Höhe der Hausnummer 7. Vermutlich ein größeres landwirtschaftliches Fahrzeug streifte mit einem großen Reifen den linken, hinteren Radlauf eines geparkten Toyotas. Dabei wurde der Radlauf eingedrückt und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro. Laut Polizei könne es durchaus sein, dass der Verursacher den Unfall gar nicht bemerkt hatte und deshalb weiter fuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen bzw. der Verursacher sollen sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 melden. (thia)