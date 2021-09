36 Kunstwerke auf dem Weg zwischen Welden und Reutern

Plus Vereine und andere Gruppen gestalten Holzstelen auf dem Weg zwischen Welden und Reutern. Was es dort für Spaziergänger zu entdecken gibt.

„Gemeinsam unterwegs“ heißt es auf dem Verbindungsweg zwischen Welden und Reutern, der mit insgesamt 36 Stelen bestückt ist. Mit Einbeziehung der vorhandenen Kirchen, Kreuze und weiteren Denkmälern befinden sich auf diesem Weg 49 Stationen. Damit soll die langjährige Verbundenheit zwischen dem Markt Welden und dem Ortsteil Reutern gewürdigt, unterstrichen und gefördert werden. Seit der Gebietsreform vom Jahr 1978 sind beide Orte eine Einheitsgemeinde.