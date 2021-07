92-Jähriger baut in Reutern einen Unfall und fährt davon

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fährt ein 92-Jähriger nach einem Unfall in Reutern weiter. Eine Zeugin stellt den Mann.

Ein 92-Jähriger hat laut Polizei am Samstag gegen 18.30 Uhr einen Unfall verursacht und sich nicht um den Schaden gekümmert. Demnach war der Mann auf der Ludwig-Rif-Straße in Reutern in Richtung Wörleschwang unterwegs. Als er an mehreren am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos vorbei fuhr, kam ihm ein Wagen entgegen und er musste nach rechts in eine Lücke ausweichen. Dort rollte der 92-Jährige rückwärts und stieß gegen einen geparkten Pkw. Anschließend fuhr er in Richtung Wörleschwang weiter.

Eine hinter dem 92-Jährigen fahrende Zeugin nahm kurzfristig die Verfolgung auf und kehrte nach wenigen Minuten mit diesem zur Unfallstelle zurück. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 800 Euro geschätzt. (kinp)