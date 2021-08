Rollstuhlfahrer wird in Welden beim Ladendiebstahl erwischt

Ein 68-Jähriger verstaut diverse Artikel in seiner Hose und am Rollstuhl. Beim Versuch, die Waren an der Kasse vorbei zu schmuggeln, wird er vom Ladendetektiv beobachtet.

Der 68-Jährige hatte laut Polizei am Mittwoch um 13.20 Uhr in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße in Welden verschiedene Waren in seiner Hose und am Rollstuhl verstaut. An der Kasse bezahlte er aber nur die Waren aus seiner Einkaufstasche. Der Warenwert der entwendeten Gegenstände betrug 37 Euro. Es folgt nun Anzeige wegen Ladendiebstahls. (thia)