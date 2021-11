Spektakuläre Rettungsaktion: Kater Zorro wird aus dem Kanal gerettet

Plus Kater Zorro aus dem Tierheim findet in Welden ein gemütliches Zuhause. Doch plötzlich verschwindet das Tier. Mit einer spektakulären Aktion gelingt die Rettung.

Seit gut einer Woche ist Zorro, der Kater, Mitglied der Familie Doris und Erwin Engelhardt. Bekommen haben sie ihn vom Tierschutz Augsburg. Doris Engelhardt kümmert sich liebevoll um verletzte, alte und kranke Katzen, die niemand mehr will. Bei den Engelhardts soll der Kater seinen letzten Lebensabschnitt verbringen. Doch das ruhige Leben im Alter des Katers wurde nun doch noch sehr abenteuerlich. Mit einer spektakulären Aktion musste Kater Zorro gerettet werden.