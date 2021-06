Welden

Umleitung am Weldenbahnradweg ärgert die Radfahrer

Plus Radfahrer schimpfen: Die Ausweichstrecke ist zu steil, holprig und lang. Wegen Bauarbeiten zwischen Ehgatten und Kruichen werden Radler im Moment umgeleitet.

Von Katja Röderer

Er wird als "Rennbahn-Highlight" und "wunderbare Straße" beschrieben. Der Weldenbahnradweg ist vor allem deshalb beliebt, weil er auf alten Schienen verläuft und gut asphaltiert ist. Eigentlich. Denn mit der Baustelle an der Straße zwischen Kruichen und Ehgatten musste vorübergehend eine Umleitung her. Und die ist alles andere als gut befahrbar. Schimpfende Radler und verärgerte Anrufe beim Bauamt sind seither an der Tagesordnung.

