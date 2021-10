Weldener Anwohner setzen Tempo 30 durch

Plus Damit der Verkehr in Weldens Mühlweg langsamer fließt, müssen einige andere Straßen neu beschildert werden. Wo darf dann noch wie schnell gefahren werden?

Anwohner des viel befahrenen Mühlwegs in Welden haben einen Antrag auf eine 30er-Zone gestellt. Vor Kurzem fand deshalb eine Ortsbesichtigung mit der Polizeiinspektion Zusmarshausen und der Verkehrspolizei Augsburg statt. Jetzt wurde die Situation im Grundstücks-, Bau- und Umweltausschuss besprochen. Laut Verkehrspolizei sei es zwar möglich, hier eine Zone-30 einzurichten. Das hätte jedoch einige andere Änderungen im Ort zur Folge.