Zu nah aufgefahren - 4000 Euro Schaden

Er hatte den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Das wird nun für einen Fahrer in Welden teuer.

Verkehrsunfall aufgrund fehlendem Sicherheitsabstand: Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos kam es laut Polizei am Freitag um circa 16.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Welden. Ein 41-jähriger Autofahrer aus Welden wollte nach rechts auf den Parkplatz des Edeka-Verbrauchermarkts abbiegen. Ein hinter ihm fahrender 56-jähriger Fahrzeugführer aus Altenmünster übersah den Abbiegevorgang des vor ihm fahrenden Autos und fuhr auf das Fahrzeug auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Der Verursacher wurde von der Polizei verwarnt. (lig)