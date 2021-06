Welden

Zwei 18-Jährige wollen gleichzeitig überholen und bauen einen Unfall

Zwei 18-Jährige wollten am Donnerstag in Welden gleichzeitig ein vorausfahrendes Auto überholen.

Zwei 18-Jährige wollten am Donnerstag in Welden gleichzeitig ein vorausfahrendes Auto überholen. Für den einen Fahrer endete das Manöver in einer Böschung. Passiert ist der Unfall laut Polizei um 7.15 Uhr auf der Staatsstraße von Welden in Richtung Adelsried. Ein 18-jähriger Ford-Fahrer wollte kurz vor der Einmündung Ehgatten eine gleichaltrige BMW-Fahrerin überholen. Die aber setzte ihrerseits gerade zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an. Als sie den Ford-Fahrer bemerkte, brach sie den Vorgang allerdings ab. Allerdings lenkte der Ford-Fahrer vor lauter Schrecken zu stark nach links, kam von der Fahrbahn ab und prallte in die angrenzende Böschung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. (thia)

