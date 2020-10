10:15 Uhr

Weldener Rat hilft bei Organisation des Ganghofer-Jubiläums

Plus Der Gemeinderat Welden bildet Arbeitsgruppen, damit der Lausbubenpfad und das Ganghofer-Jubiläum stattfinden können.

Von Michaela Krämer

Wegen der Corona-Pandemie musste das Ludwig-Ganghofer-Jubiläum in diesem Jahr ausfallen. Keine leichte Entscheidung, da bereits viel Zeit und Aufwand in die Planung gesteckt worden waren. „Das eine oder andere Programm, wie beispielsweise Führungen auf dem Ganghoferweg, konnten wir durchführen. Und auch der Heimatkanal erinnerte im Juli an den legendären Heimatdichter“, sagte Scheider. Doch was ist künftig möglich?

Ganghofer-Jubiläum soll verschoben werden

Für eine Verschiebung des Ganghofer-Jubiläums mit mehrtägigem Festprogramm sowie für den Lausbubenpfad sollen nun zwei Arbeitsgruppen gebildet werden. So soll das Entwicklungsforum entlastet werden. „Mit Marketing, Pressearbeit und allen weiteren kreativen Dingen sind wir in der Verwaltung an unsere Grenzen gestoßen“, so Scheider.

Zu organisieren sind die Veranstaltungen „Ganghofer Filmnacht“, das Konzert „Bergwelten“ und die szenische Lesung „Lausbub aus Welden“. Mit Waltraud Pfenning und Thomas Knöpfle (beide Liste WiR) konnte die erste Arbeitsgruppe „Lausbubenpfad“ besetzt werden. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung haben sich der Zweite Bürgermeister Günter Lewentat (BGM) und die Dritte Bürgermeisterin Jasmin Berchtold (CSU) als Anlaufstelle für die Arbeitsgruppe des Festprogramms zur Verfügung gestellt.

